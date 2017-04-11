Магазинам запретят возврат непроданного хлеба

Речь идет о значительных объемах возврата. Эти поправки внесены в законопроект, направленный на рассмотрение в парламент. Депутаты хотят ограничить возврат пятью процентами от партии. Причина - многие хлебопекарные предприятия из-за возвратов оказались в трудном экономическом положении. По оценкам экспертов, доля возврата сетями хлеба с истекшим сроком реализации составляет в среднем 8-10% процентов, а по некоторым позициям до 20% .
Это означает, что предприятия берут на себя риски торговых сетей по сделанным ими же заказам, несут убытки от реализации, утилизации и транспортным расходам. Председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков подчеркнул, что отношения продавцов и производителей накалились до предела.
В Российском союзе пекарей идею поддержали. Лидер союза Анатолий Косован заявил: «Производители должны выпускать столько, сколько необходимо, а торговые сети - четко представлять объем продукции, которую они смогут реализовать без возврата».
На сегодня 49% покупателей приобретают хлеб в продуктовых магазинах, 25% - в супермаркетах, 21% - в хлебных киосках. На одного жителя России в год приходится около 100 кг хлебобулочных изделий.
Сегодня стало известно, что Роспотребнадзор также выступил в поддержку законопроекта. В ведомстве разделяют обеспокоенность депутатов и считают, что возврат просроченного продукта имеет высокий фактор риска для здоровья людей.
В ФАС заявили, что поставщикам необходимо изменить саму систему заказа хлеба и улучшить анализ рынка.
В Минпромторге к инициативе депутатов отнеслись прохладнее. Министр Денис Мантуров отметил, что если закон будет принят, торговые сети начнут печь хлеб самостоятельно, а это может привести к закрытию предприятий малого и среднего бизнеса.