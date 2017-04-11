Коварное ударение

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Горьковка приглашает на очередное заседание Клуба русского языка
Сегодня в 18.00 в одном из залов главной библиотеки города пройдет очередное заседание поклонников славянской письменности.
Тема обсуждения острая и интересная:«Акцентология и особенности русского ударения»
Участники клуба поговорят об особенностях ударения и его значимости в разговорной речи.
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