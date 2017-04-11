Государственные системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и «Платон» ждет интеграция

В скором времени, по информации РИА Новости, ожидается интеграция двух государственных систем «ЭРА-ГЛОНАСС» с системой «Платон».

По информации, которую сегодня РИА Новости распространили со ссылкой на «Коммерсант», возможно, в ближайшее время вице-премьер России Дмитрий Рогозин сменит на посту председателя совет директоров АО «ГЛОНАСС» министра транспорта Максима Соколова.

По сведению источника издания, эти кадровые перемещения связаны с необходимостью интеграции «ЭРА-ГЛОНАСС» с системой взимания платы с грузовиков "Платон". Еще в феврале нынешнего года Рогозин докладывал Владимиру Путину о том, что курировать единый проект будет коллегия ВПК.

Ранее и министр транспорта Максим Соколов на международном форуме «Арктика-территория диалога» заявлял, что Минтранс РФ обсуждает объединение этих сервисов.

Эксперты заявляют, что объединение систем «Платон» и «ГЛОНАСС» возможно и целесообразно. В частности, по техническим параметрам это позволит избежать дублирования расходов, стандартизировать, создать в дальнейшем единые сервисы и системы. Так, например, член Экспертного совета при правительстве РФ Андрей Ионин заявил: «И система «Платон», и система «ЭРА-ГЛОНАСС» построены на российском ПО и российских решениях. Это обеспечивает наш технологический суверенитет и одновременно позволяет технически осуществить интеграцию».