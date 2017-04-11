Детский омбудсмен рассказала, какие напасти ожидают детей весной и летом

В ходе парламентского часа уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева обозначила ряд проблем, которые связаны с наступающим весенне-летним сезоном.

Около двух месяцев остается до начала проведения выпускных вечеров. Как рассказала Нина Болдырева, в прошлом году аппарат уполномоченного по правам ребенка предложил родителям провести акцию «Трезвый выпускник», когда на выпускных вечерах отказываются от распития алкогольных напитков.

- Рассчитываю, что и в этом году состоятся подобные акции, - заметила детский омбудсмен.

Для тех же школьников, кто еще продолжает учиться, сегодня очень актуален вопрос с летним трудоустройством. Однако поработать в дни летних каникул удастся далеко не всем желающим подросткам. По информации уполномоченного по правам ребенка, вместо необходимых на эти цели 70 млн рублей из бюджета будет выделено существенно меньше.

Еще одна проблема, которую уже который год подряд приносит с собой теплая погода - это падение детей из раскрытых окон.