Депутаты обсудят строительство объездной дороги вокруг Волгограда осенью

Проведение совещания вошло в утвержденный план мероприятий по взаимодействию Госдумы с законодательными (представительными) органами власти регионов России на 2017 год, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного заксобрания.
Комитет Госдумы по транспорту и строительству, который возглавляет Евгений Москвичев, проведет совместное совещание в Волгограде.
Напомним, в прошлом году было заявлено о старте строительства объезда Волгограда в 2017 году. Однако пока особых подвижек в этом вопросе не произошло. В большом интервью телекомпании «Волгоград-ТРВ» губернатор Андрей Бочаров заявил, что проект строительства объездной дороги региональные власти передали в Минтранс РФ, где теперь рассматриваются варианты возведения дороги, но вопрос еще до конца не решен.