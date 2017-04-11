Депутаты обсудят строительство объездной дороги вокруг Волгограда осенью

На осеннюю сессию намечено совместное заседание депутатов Государственной Думы РФ и регионального парламента, на котором будет рассмотрен инвестиционный проект строительства обхода Волгограда.

Напомним, в прошлом году было заявлено о старте строительства объезда Волгограда в 2017 году. Однако пока особых подвижек в этом вопросе не произошло. В большом интервью телекомпании «Волгоград-ТРВ» губернатор Андрей Бочаров заявил, что проект строительства объездной дороги региональные власти передали в Минтранс РФ, где теперь рассматриваются варианты возведения дороги, но вопрос еще до конца не решен.