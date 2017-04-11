Депутаты облдумы отказались сегодня рассматривать транспортный вопрос

Обсуждение одного из самых важных для жителей областного центра вопросов отложили до 27 апреля, когда его рассмотрит профильный комитет регпарламента.

Повестка дня сегодняшнего заседания облдумы была более чем насыщенной. Планировалось рассмотреть 33 вопроса - в том числе о назначении кандидатур на должность мировых судей Волгоградской области, о внесении изменений в областной закон «О бюджетном процессе», и корректировки Социального кодекса Волгоградской области.

Намеченный план работы предложил изменить заместитель председателя комиссии по вопросам регламента и депутатской этики Михаил Таранцов. По словам депутата, к нему поступила масса обращений от возмущенных горожан, связанных с внедрением новой комплексной транспортной схемы и отменой маршруток. ИА «НовостиВолгограда.ру» накануне в своих публикациях освещало проблемы, с которыми столкнулись волгоградцы, решившие воспользоваться общественным транспортом. «Мы год обсуждали, предупреждали, и все равно возникли такие проблемы», - возмущался Михаил Таранцов.