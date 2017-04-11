Депутаты облдумы отказались сегодня рассматривать транспортный вопрос

Повестка дня сегодняшнего заседания облдумы была более чем насыщенной. Планировалось рассмотреть 33 вопроса - в том числе о назначении кандидатур на должность мировых судей Волгоградской области, о внесении изменений в областной закон «О бюджетном процессе», и корректировки Социального кодекса Волгоградской области.
Намеченный план работы предложил изменить заместитель председателя комиссии по вопросам регламента и депутатской этики Михаил Таранцов. По словам депутата, к нему поступила масса обращений от возмущенных горожан, связанных с внедрением новой комплексной транспортной схемы и отменой маршруток. ИА «НовостиВолгограда.ру» накануне в своих публикациях освещало проблемы, с которыми столкнулись волгоградцы, решившие воспользоваться общественным транспортом. «Мы год обсуждали, предупреждали, и все равно возникли такие проблемы», - возмущался Михаил Таранцов.
Но коллеги-депутаты не поддержали Михаила Таранцова: повестку дня было решено не менять, а проблемы,связанные с введением КТС и отменой маршруток, рассмотреть 27 апреля на заседании профильного комитета Волгоградской областной Думы.