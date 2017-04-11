Акция «Остановим огонь вместе» стартует на территории региона

Апрель принес с собой в Волгоградскую область теплую погоду, а значит пришло время провести ряд важнейших профилактических мероприятий по предупреждению масштабных возгораний.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, основную часть работы проведут работники МЧС и специалисты противопожарной службы.
В программу профилактических мер войдут соревнования между дружинами юных пожарных, открытые уроки для школьников, беседы о поведении во время пожара с жителями и тренировки по тушению возгораний.
Акция привлекла к участию различные профильные комитеты и ведомства обладминистрации, коллективы организаций и предприятий. Их сотрудники очистят свои территории от мусора и сухой растительности, а также наведут порядок на садоводческих участках и в жилых секторах.
Профилактические акции, которые проводятся в регионе с 2014 года, позволяют уменьшить количество пожаров. К примеру, с начала нынешнего года число возгораний в регионе снизилось на 10%.