Акция «Остановим огонь вместе» стартует на территории региона

Сотрудники противопожарной службы напомнят горожанам об опасностях возгорания

Апрель принес с собой в Волгоградскую область теплую погоду, а значит пришло время провести ряд важнейших профилактических мероприятий по предупреждению масштабных возгораний.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, основную часть работы проведут работники МЧС и специалисты противопожарной службы.

В программу профилактических мер войдут соревнования между дружинами юных пожарных, открытые уроки для школьников, беседы о поведении во время пожара с жителями и тренировки по тушению возгораний.

Акция привлекла к участию различные профильные комитеты и ведомства обладминистрации, коллективы организаций и предприятий. Их сотрудники очистят свои территории от мусора и сухой растительности, а также наведут порядок на садоводческих участках и в жилых секторах.