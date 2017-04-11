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Акция «Остановим огонь вместе» стартует на территории региона
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Акция «Остановим огонь вместе» стартует на территории региона
18 апреля, 11:07ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: volgau.com
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