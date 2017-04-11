Активисты «Бессмертного полка» установят судьбы без вести пропавших бойцов

Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» давно перешагнуло границы государств, и деятельность организации не ограничивается только народным шествием 9 мая.

В этом году активисты движения приступили к реализации народного проекта «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества». Сегодня на пресс-конференции было заявлено, что к этому проекту подключатся и волгоградские поисковики. В прошлом году они подняли останки почти тысячи павших бойцов, из них имена удалось установить у 37 погибших воинов.

Официальный старт поисковому сезону Волгоградской области будет дан 8 мая, с открытием традиционной Вахты памяти. А в преддверии Дня Победы в регионе уже началась молодежная акция «Дорога к обелиску». В рамках этой акции волонтеры и все желающие проводят уборку памятников и обелисков, которые расположены на территории всех муниципальных районов и городов нашего региона.

Центром же патриотического движения в нынешнем году в регионе станет Калач-на-Дону, еще раз подчеркнула председатель облкомитета по молодежной политике Елена Слесаренко.