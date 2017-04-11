Активист Ульянов забрал с почты 6 тысяч ответов из Администрации Президента

Сегодня волгоградский общественный активист Алексей Ульянов, наконец, получил ответы из Приемной Президента на обращения водителей и владельцев маршрутных такси, в которых авторы просили не допустить закрытия их бизнеса.

Напомним, в начале марта гражданский активист возглавил делегацию, которая на протестной маршрутке доставила в Москву более 6 тысяч обращений волгоградцев по проблеме сокращения в Волгограде числа маршруток.

Фото: Алексей Ульянов

Вместе с этой, самой масштабной по объему корреспонденции проблемой, в здание на ул. Ильинка, 23/16 были переданы обращения жителей Гумрака по поводу происходящей сейчас реконструкции шоссе Авиаторов, а также письма, касающиеся закрытия ряда городских предприятий.

Чтобы ответы пришли синхронно, в качестве обратного адреса на всех бланках было указано место жительства Ульянова, а также приложена соответствующая доверенность от заявителей. Когда активист пришел на почту по месту жительства в Дзержинском районе Волгограда с извещением в руках, ему сообщили, что это рекордная доставка корреспонденции за все время существования отделения и в шутку предложили подогнать самосвал.