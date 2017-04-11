Активист Ульянов забрал с почты 6 тысяч ответов из Администрации Президента

Напомним, в начале марта гражданский активист возглавил делегацию, которая на протестной маршрутке доставила в Москву более 6 тысяч обращений волгоградцев по проблеме сокращения в Волгограде числа маршруток.
Вместе с этой, самой масштабной по объему корреспонденции проблемой, в здание на ул. Ильинка, 23/16 были переданы обращения жителей Гумрака по поводу происходящей сейчас реконструкции шоссе Авиаторов, а также письма, касающиеся закрытия ряда городских предприятий.
Чтобы ответы пришли синхронно, в качестве обратного адреса на всех бланках было указано место жительства Ульянова, а также приложена соответствующая доверенность от заявителей. Когда активист пришел на почту по месту жительства в Дзержинском районе Волгограда с извещением в руках, ему сообщили, что это рекордная доставка корреспонденции за все время существования отделения и в шутку предложили подогнать самосвал.
Письма едва уместились в 10 ящиков. Как сообщил корреспонденту «НовостиВолгограда.ру» Алексей Ульянов, в настоящее время он занимается их перевозкой. В течение сегодняшнего дня ответы из Администрации Президента будут доставлены в офисное помещение на Чапаева 8, где их смогут забрать заявители. Содержание писем гражданский активист пообещал прокомментировать чуть позже, поскольку сам с ними еще до конца не ознакомился.