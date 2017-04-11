9 мая «Бессмертный полк» поднимется на Мамаев курган

Сегодня в Волгограде рассказали о некоторых особенностях шествия «Бессмертного полка» 9 мая. Как и в прошлом году, колонна пройдет от Дома Павлова на пл. Ленина по Первой Продольной магистрали до Мамаева кургана.

Как отметил в ходе специальной пресс-конференции в РИАЦ координатор проекта «Бессмертный полк» в Волгограде Ярослав Князев, маршрут очень длинный, именно поэтому организаторам требуется большое количество волонтеров. На них будет возложена функция помощи всем участникам шествия по всему маршруту. Кроме того, уже сейчас волонтеры по телефону всероссийской горячей линии 8-800-500-46-49 оказывают консультационную помощь о месте построения и времени проведения акции, маршруте движения, местах печати портретов.

Правоохранительные органы, как и в прошлом году, предпримут повышенные меры безопасности. Организаторы просят учесть это и отнестись к подобным мерам с пониманием. В частности — не пытаться «прорваться» через оцепление по пути следования колонны. Она формируется организованно на площади Ленина, вход к месту сбора — через рамки металлодетекторов. Второй вход будет организован непосредственно возле Мамаева кургана. Организаторы просят всех участников «Бессмертного полка» объективно рассчитывать свои силы и выбирать соответствующее место входа в колонну полка.

- В прошлом году в Волгограде пронесли портреты своих предков 50 тысяч жителей, всего в регионе в акции приняли участие 100 тысяч человек, - рассказала на пресс-конференции председатель регионального комитета по делам молодежи Елена Слесаренко. - Уверена, что и в этом году «Бессмертный полк» станет самой яркой и поистине народной акцией ко Дню Победы.