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9 мая «Бессмертный полк» поднимется на Мамаев курган
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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9 мая «Бессмертный полк» поднимется на Мамаев курган
18 апреля, 12:59ОбществоАвторы: Сергей Матанцев, Марина ДорошеваФото: life-routes.ru
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