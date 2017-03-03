Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Ученые предложили пересесть на велосипеды, чтобы не заболеть раком
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d1%8b+vostizm ru
Ученые предложили пересесть на велосипеды, чтобы не заболеть раком
Сегодня, 09:12НаукаАвтор: Станислав ЛопатинФото: vostizm.ru
Читайте
также
Экс-депутата Госдумы Николая Паршина доставят в суд принудительно
Депутаты Госдумы предложили сделать выходным день после Пасхи
Губернатор Андрей Бочаров спустился вниз в «Кремлевском рейтинге»