Ученые предложили пересесть на велосипеды, чтобы не заболеть раком

Английские ученые провели исследование, по итогам которого сделали вывод, что ежедневная езда на велосипеде снижает риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

По информации, опубликованной в медицинском журнале British Medical Journal, участниками пятилетнего исследования стали 250 тысяч человек, которые по-разному добирались на работу – пешком, на велосипеде, на машине или на общественном транспорте. Оказалось, что для здоровья лучше ездить на велосипеде, сообщает портал «Вести. Медицина».

Согласно результатам исследования, использование велосипеда в качестве транспорта (еженедельно по 50 километров) снижает вероятность развития рака на 45%, а сердечно-сосудистых заболеваний – на 46%.

Причем, чем дольше респонденты ездили на велосипеде, тем сильнее был положительный эффект.

Впрочем, ученые считают, что пользу здоровью могут принести любые занятия спортом или домашними делами, которые заставляют человека попотеть.

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