Ученые предложили пересесть на велосипеды, чтобы не заболеть раком

По информации, опубликованной в медицинском журнале British Medical Journal, участниками пятилетнего исследования стали 250 тысяч человек, которые по-разному добирались на работу – пешком, на велосипеде, на машине или на общественном транспорте. Оказалось, что для здоровья лучше ездить на велосипеде, сообщает портал «Вести. Медицина».
Согласно результатам исследования, использование велосипеда в качестве транспорта (еженедельно по 50 километров) снижает вероятность развития рака на 45%, а сердечно-сосудистых заболеваний – на 46%.
Причем, чем дольше респонденты ездили на велосипеде, тем сильнее был положительный эффект.
Впрочем, ученые считают, что пользу здоровью могут принести любые занятия спортом или домашними делами, которые заставляют человека попотеть.