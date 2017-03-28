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Вступил в силу закон о приоритете натуральных выплат по ОСАГО
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На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Вступил в силу закон о приоритете натуральных выплат по ОСАГО
Сегодня, 13:20ПолитикаАвтор: Станислав ЛопатинФото: metronews.ru
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