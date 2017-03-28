Вступил в силу закон о приоритете натуральных выплат по ОСАГО

В четверг, 27 апреля, вступил в силу закон, по которому устанавливается приоритет ремонта автомобиля перед денежной выплатой по ОСАГО.

Согласно утвержденным Госдумой поправкам в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», автовладельцы придется воспользоваться услугами станций технического обслуживания (СТО) из перечня, предложенного страховой компанией.

При этом, как сообщает «Парламентская газета», расстояние до СТО должно быть не более 50 километров от места аварии или места жительства автовладельца. Важно, что для ремонта должны использоваться только новые детали

Денежные выплаты по ОСАГО возможны лишь в исключительных случаях. К ним относится невозможность восстановления автомобиля или слишком высокая стоимость ремонта, превышающая 400 тысяч рублей. А также гибель потерпевшего, причинение тяжкого или средней тяжести вреда его здоровью.

Новые правила возмещения ущерба будут касаться только новых договоров ОСАГО.

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