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Глава Волгограда выступил в немецком бундестаге
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Глава Волгограда выступил в немецком бундестаге
Сегодня, 00:06ПолитикаАвтор: Светлана АлекбароваФото: volgsovet.ru
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