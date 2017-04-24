Глава Волгограда выступил в немецком бундестаге

В разговоре, который состоялся 26 апреля в бундестаге, участвовали депутаты федерального собрания ФРГ, международные эксперты, представители Посольства России в Германии, правления Германо-Российского форума.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Волгоградской городской Думы, визит мэра областного центра в Берлин стал своеобразным продолжением прошлогоднего Международного форума общественной дипломатии «Диалог на Волге». Напомним, в 2016 году Волгоград посетили более 10 делегатов из Берлина, Денкендорфа, городов-побратимов Кельна и Хемница. В пресс-службе городской Думы особо подчеркнули, что ответный визит главы Волгограда в Берлин был организован и оплачен германской стороной и «продиктован желанием немецких коллег продолжить диалог на тему обновления германо-российских отношений, в том числе на уровне гражданских обществ и проектов общественной дипломатии».
Помимо участия в заседании в бундестаге, глава Волгограда встретился с Послом России в Германии Виктором Грининым, а также с депутатами федерального собрания ФРГ. В ходе совместного мероприятия в Трептов-парке, где установлен памятник Воину-освободителю, Андрей Косолапов почтил память павших в годы Великой Отечественной войны советских солдат.