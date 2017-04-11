Пруд Солдатский в Старополтавском районе скоро обретет хозяина

О бесхозном водоеме на границе с Казахстаном стало известно в 2015 году.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, искусственный водоем находится в 10 километрах к югу от села Торгун Староплтавского района. И так как права на него ни за кем не закреплены, то и ответственность за происходящее на его территории никто не несет.