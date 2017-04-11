Пруд Солдатский в Старополтавском районе скоро обретет хозяина
Сегодня, 10:56ПолитикаАвтор: Марина ДорошеваФото: panoramio.com
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О бесхозном водоеме на границе с Казахстаном стало известно в 2015 году.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, искусственный водоем находится в 10 километрах к югу от села Торгун Староплтавского района. И так как права на него ни за кем не закреплены, то и ответственность за происходящее на его территории никто не несет.
Исходя из того, это гидротехническое сооружение может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций во время половодья, природоохранный прокурор в 2016 году инициировал судебное заседание по вопросу придания пруду статуса бесхозного. В июле прошлого года суд иск удовлетворил и водоем Солдатский сейчас числится на учете Торгунского сельского поселения как бесхозное имущество. Этим летом он должен перейти в собственность муниципалитета.
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