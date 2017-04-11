Депутатские владения: элитный Infiniti QX70, сельхозугодья и снегоход

Опубликованы декларации о доходах депутатов Государственной Думы РФ VII созыва. Пальму первенства в неофициальном зачете по уровню обеспеченности народных избранников от Волгоградской области держат мужчины.

Уверенное первое место по уровню доходов занял коммунист Николай Арефьев. В прошлом году он заработал чуть более 6 млн рублей, имеет в собственности квартиру площадью 113 квадратных метров. Ни земельных участков, ни автомобилей и иных средств передвижения у него нет. Супруга Арефьева заработала в прошлом году около 850 тысяч рублей, при этом она также ничем не владеет.

Единоросс Владимир Плотников заработал в прошлом году 5 948 677,92 рубля. В собственности у депутата Госдумы по Михайловскому избирательному округу доля сельхозучастка размером в 2,5 гектара и 15 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Недвижимость народного избранника «побогаче», чем у лидера списка: дом площадью 110,7 кв. м и квартира - 183 кв. м. В собственности у Владимира Плотникова Volkswagen Touareg, для которого предусмотрены два гаража.

У Евгения Москвичева состояние меньше, чем у вышеуказанных коллег - 4,65 млн рублей, 400 квадратных метров недвижимости, 15 соток земли и снегоход. А вот супруга председателя комитета ГД по транспорту и строительству заработала ни много ни мало 20,96 млн. В ее владении два земельных участка площадью 15 соток и дом. Семейная пара пользуется служебной квартирой (78,8 кв. м).

По сравнению с предыдущим налоговым периодом годовой доход некоторых народных избранников заметно снизились. Так, у Ирины Гусевой он сократился практически на 140 тысяч рублей. Парламентарий задекларировала 4,59 млн. рублей, земельный участок (15 соток), треть квартиры площадью 58,1 кв. м и еще одну целиком — практически на 100 квадратных метров. Личным транспортом Ирина Гусева не пользуется.

Анна Кувычко, Татьяна Цыбизова и Нина Черняева уступили своим коллегам. Доход каждой не превышает 3 миллионов 200 тысяч рублей. Зато парламентарии могут похвастаться автомобилями: Кувычко - Infiniti QX70, а Нина Черняева — Mazda-3.

Замыкает своеобразный рейтинг доходов и имущества Александр Носов. Он заработал за 2016 год 2,1 млн рублей, в его собственности имеется дом площадью 138 квадратных метров и городской земельный участок в 15 соток. Зато депутат Носов владеет тремя большими участками сельхозугодий на праве долевой собственности. Автомобилей у Александра Алексеевича нет.