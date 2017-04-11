В Волгограде сегодня открывается фестиваль русского языка «КиноРоссия»
Сегодня, 12:25ПолитикаАвтор: Марина ДорошеваФото: crewscontrol.com
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В течение трех дней в областном центре пройдет ежегодное собрание учителей русского языка и литературы, Всероссийский конкурс сочинений и исследовательских проектов учеников и педагогов, а также фестиваль детских телестудий «ДеТВора».
Фестиваль русского языка и литературы проводится волгоградским лицеем №5, реготделением «Ассоциации учителей литературы и русского языка» и несколькими общественными организациями. Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в областном комитете образования и науки, главными его целями являются популяризация русского языка и литературы, отечественного кинематографа, повышение интереса школьников к изучению истории своей страны.
Одним из ярких моментов фестиваля станет торжественное открытие у лицея № 5 памятного знака советскому кинорежиссеру, народному артисту РФ Элему Климову - он окончил эту школу.
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