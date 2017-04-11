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За турпутевки на курорты России предложили возвращать до 120 тысяч рублей
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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За турпутевки на курорты России предложили возвращать до 120 тысяч рублей
Сегодня, 09:47ПолитикаАвтор: Станислав ЛопатинФото: hainan-sam.ru
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