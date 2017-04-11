За турпутевки на курорты России предложили возвращать до 120 тысяч рублей

Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил включить в налоговый вычет расходы на турпутевки на российские курорты.

Согласно инициативе, россиянам, которые приобретут путевки на российские курорты, будут возмещать до 120 тысяч рублей вычета. Такое предложение прозвучало на заседании Минздрава по развитию санаторно-курортного комплекса страны, пишет сегодня газета «Известия».

В настоящее время налоговый вычет сейчас включает в себя только расходы на лечение и составляет не более 30% от стоимости всей путевки.