В Госдуме предложили выдавать гектар земли во всех регионах страны

В четверг, 20 апреля, в Госдуму был внесен законопроект, по которому россиянам предлагается выдавать гектар земли не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране.

Законодательная инициатива депутата Олега Нилова уже опубликована в электронной базе данных Госдумы.

Парламентарий предлагает поправками расширить действие закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Представляется, что указанный действующий федеральный закон, являющийся основанием для реализации указанного права на территории Дальневосточного федерального округа, успешно реализуемый на соответствующих территориях, с учетом нормы Конституции РФ, устанавливающей принцип равенства прав всех граждан нашей страны, должен распространять свое действие на всю территорию Российской Федерации», – написал парламентарий в своей пояснительной записке.

При этом депутат отметил, что поправки помогут решить проблему заселения отдаленных территорий и заброшенных сельских поселений, вовлечь население в производство сельхозпродукции для личных нужд.

В тексте проекта отмечается, что в случае принятия закона он начнет действовать уже со следующего года.

С 1 февраля 2017 года заявку на получение бесплатного участка по программе «Дальневосточный гектар» могут подать все граждане России. Участок на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, предоставляется на 5 лет. Потом при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.

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