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В Госдуме предложили выдавать гектар земли во всех регионах страны
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Госдуме предложили выдавать гектар земли во всех регионах страны
Сегодня, 17:25ПолитикаАвтор: Станислав ЛопатинФото: zemvopros.ru
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