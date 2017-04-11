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Госдума одобрила проект об уголовном наказании за склонение детей к суициду
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Госдума одобрила проект об уголовном наказании за склонение детей к суициду
Вчера, 07:21ПолитикаАвтор: Станислав ЛопатинФото: pnp.ru
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