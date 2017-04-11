Госдума одобрила проект об уголовном наказании за склонение детей к суициду

Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о противодействии суицидам, внесенные депутатами.

Народные избранники одобрили поправки в Уголовный кодекс, которые позволяют ввести отдельные статьи за склонение к самоубийству или содействие, предусмотрев специальные меры ответственности за действия, направленные на широкий круг лиц. В этом случае виновных ждет уголовное наказание даже при отсутствии признаков доведения до самоубийства, сообщает пресс-служба Госдумы.

Документом устанавливается ответственность за доведение до самоубийства или до попытки суицида путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения. За это предлагается лишать свободы на срок от 2 до 6 лет.

Более суровое наказание предусмотрено в том случае, если указанные выше действия совершаются в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, беспомощного лица, в отношении двух и более лиц, а также если носят организованный, групповой или публичный характер (например, с использованием интернета). Здесь уже виновным будет грозить от 5 до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, законопроект предусматривает самостоятельную уголовную ответственность за пропаганду и призывы к суицидам.

По словам одного из авторов проекта депутата Ольги Баталиной, закон позволит привлекать к уголовной ответственности администраторов так называемых «групп смерти», организаторов суицидальных сообществ и смертельно опасных игр.

Отдельным законопроектом предлагается ввести процедуру обязательного информирования Роскомнадзором органов внутренних дел в случае обнаружения в интернете запрещенного контента. Это требуется для оперативного пресечения преступной деятельности в целях спасения жизни детей.

«Нужна не просто блокировка преступного контента, необходимо выявить конкретное лицо и привлечь его к ответственности», – пояснила один из авторов законопроекта председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

Законопроекты поддержаны правительством и профильными комитетами. Ранее все предложенные меры обсуждались и были одобрены на заседании специальной рабочей группы с участием депутатов и экспертов.