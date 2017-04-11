Сотрудники ГИБДД спасли жизнь девушке, собравшейся прыгнуть с моста

Практически сразу к ним подъехала автоледи, которая сообщила о странной девушке, сидящей на середине мостового перехода и явно собирающейся прыгнуть. Сотрудники полиции незамедлительно оправились в указанном направлении. На пешеходной дорожке они увидели сумку и куртку, а на самом краю моста сидящую девушку.
Заместитель командира роты № 4 ОБ ДПС Роман Муравлев быстро сориентировался и успел взять девушку за руку, после чего начал диалог и предложил помощь. Но юная дама не соглашалась уйти с моста. После переговоров, которые заняли несколько минут, девушка все же проследовала за стражами порядка.
О причинах, толкнувших ее прийти на мост и готовиться к прыжку, она умолчала. Девушка сообщила лишь, что ей 25 лет, она приехала из Калачевского района и проживает на съемной квартире в Волгограде. Автоинспекторы передали спасенную врачам бригады скорой помощи.