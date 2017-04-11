Сотрудники ГИБДД спасли жизнь девушке, собравшейся прыгнуть с моста

Для двух сотрудников ОБ ДПС ГИБДД Волгограда дежурство 18 апреля получилось нерядовым. Утром Роман Муравлев и Виталий Кондрашов заступили на службу в Центральном районе на пост ДПС, расположенный рядом с «танцующим» мостом.

Практически сразу к ним подъехала автоледи, которая сообщила о странной девушке, сидящей на середине мостового перехода и явно собирающейся прыгнуть. Сотрудники полиции незамедлительно оправились в указанном направлении. На пешеходной дорожке они увидели сумку и куртку, а на самом краю моста сидящую девушку.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Заместитель командира роты № 4 ОБ ДПС Роман Муравлев быстро сориентировался и успел взять девушку за руку, после чего начал диалог и предложил помощь. Но юная дама не соглашалась уйти с моста. После переговоров, которые заняли несколько минут, девушка все же проследовала за стражами порядка.