Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Муниципалитетам придется отвечать за сохранность жилья для детей-сирот
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0
Муниципалитетам придется отвечать за сохранность жилья для детей-сирот
19 апреля, 09:46ПолитикаАвтор: Станислав ЛопатинФото: ptzgovorit.ru
Читайте
также
Экс-депутата Госдумы Николая Паршина доставят в суд принудительно
Депутаты Госдумы предложили сделать выходным день после Пасхи
Губернатор Андрей Бочаров спустился вниз в «Кремлевском рейтинге»