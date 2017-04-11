Муниципалитетам придется отвечать за сохранность жилья для детей-сирот
19 апреля, 09:46ПолитикаАвтор: Станислав ЛопатинФото: ptzgovorit.ru
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На заседании комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления депутаты одобрили законопроект об ответственности муниципалитетов за жилье сирот.
Согласно документу, внесенного группой парламентариев, предлагается обязать местные власти обеспечивать сохранность и надлежащее состояние жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Как отмечают разработчики проекта, в некоторых регионах сегодня эта проблема перекладывается на опекунов, а органы местные власти полностью устраняются от содержания и ремонта муниципального жилого фонда.
По мнению авторов законодательной инициативы, полномочия по содержанию жилья для сирот могут быть переданы органам местного самоуправления. Финансирование при этом предполагается осуществлять за счет субвенций из бюджета субъекта РФ.
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