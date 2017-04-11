Муниципалитетам придется отвечать за сохранность жилья для детей-сирот

На заседании комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления депутаты одобрили законопроект об ответственности муниципалитетов за жилье сирот.

Согласно документу, внесенного группой парламентариев, предлагается обязать местные власти обеспечивать сохранность и надлежащее состояние жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Как отмечают разработчики проекта, в некоторых регионах сегодня эта проблема перекладывается на опекунов, а органы местные власти полностью устраняются от содержания и ремонта муниципального жилого фонда.