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Депутаты внесли изменения в Социальный кодекс Волгоградской области
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Депутаты внесли изменения в Социальный кодекс Волгоградской области
19 апреля, 09:06ПолитикаАвтор: Марина Дорошева
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