Депутаты внесли изменения в Социальный кодекс Волгоградской области

У ветеранов, студентов из многодетных и малоимущих семей и сельских специалистов появилась дополнительная поддержка.

На заседании Волгоградской областной Думы 18 апреля депутаты приняли поправки в Социальный кодекс, которые расширяют меры господдержки отдельным категориям граждан.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе облдумы, теперь ежемесячные пособия будут предоставляться студентам из малоимущих и многодетных семей, которые обучаются не только в государственных вузах и ссузах, но и в других образовательных учреждениях. Что касается адресного социального пособия, то теперь оно будет выплачиваться студентам не раз в полтора года, как до этого, а раз в полгода.

Не обошли своим вниманием депутаты и отцов, которые в одиночку воспитывают детей. Теперь им положены ежемесячные выплаты вместо ежегодного пособия на подготовку ребенка к школе. Увеличился размер выплаты и для семей, где растут близнецы. На каждого ребенка родители ежемесячно будут получать 634 рубля.

Увеличились компенсации и в отношении ветеранов различных категорий. Участникам Сталинградской битвы, ветеранам труда, труженикам тыла и ветеранам военной службы, жертвам политических репрессий и детям Сталинграда, а также членам семей военнослужащих теперь предоставляется компенсация в размере 50% на оплату коммунальных услуг в случае, если они не являются собственниками жилых помещений, в которых проживают. До этого льготу получали только собственники жилья.

Аналогичную льготу получат и сельские специалисты, которые трудятся в сфере социального обслуживания на дому.