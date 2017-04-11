Более 200 волгоградцев уже подключились к тарифу «Часовой безлимитный»

Только за 1 день 18 апреля услугу, которая позволяет пассажирам общественного муниципального транспорта делать любое количество пересадок, подключили более 200 горожан.

Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда. В тестовом режиме тариф «Часовой безлимитный» проходил апробацию с понедельника. Сегодня на заседании гордумы депутаты утвердили его наряду с другими тарифными планами, и с завтрашнего дня услуга безлимитной пересадки в течение часа будет действовать уже в рабочем режиме.

Напомним, стоимость безлимитной пересадки в течение часа составляет 30 рублей.По сообщению пресс-службы мэрии, на горлинию 23-31-60 уже поступили первые отзывы горожан об этом тарифе. В целом волгоградцы довольны и предлагают,к примеру, продавать транспортные карты с уже подключенной услугой и пополненным балансом в автобусах, троллейбусах и трамваях.