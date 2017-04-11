Волгоградский регион присоединился к акции «Дети России-2017»

Мероприятия акции направлены на профилактику наркотической зависимости среди молодежи.

Комплексная программа «Дети России-2017» реализуется силами сотрудников полиции и активистов. Они проведут в школах профилактические занятия и тренинги по здоровому образу жизни.

Также, как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в областном комитете здравоохранения, в метах, где чаще всего школьники и подростки провводят свой досуг, пройдут рейды с участием волонтеров регионального антинаркотического движения и работников управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области.

Этими мероприятиями организаторы акции планируют выявить лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических и психотропных веществ.