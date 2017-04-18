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Жителю Михайловского района за заготовку марихуаны грозит 10 лет тюрьмы
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Жителю Михайловского района за заготовку марихуаны грозит 10 лет тюрьмы
Сегодня, 11:20ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: misanec.ru
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