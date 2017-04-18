Жителю Михайловского района за заготовку марихуаны грозит 10 лет тюрьмы
Сегодня, 11:20ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: misanec.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Прокуратура Волгоградской области обвинила в незаконном хранении марихуаны 45-летнего жителя поселка Реконструкция Михайловского района Дмитрия Губина.
В августе прошлого года мужчина заготовил для себя более 1,8 кг марихуаны из дикорастущей конопли. Кроме того, сохранил около килограмма наркотического растения.
«Позднее, упаковав наркотические вещества в полиэтиленовые пакеты, Губин спрятал их в различных местах», - рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.
В январе этого года наркотики были изъяты у Губина сотрудниками ФСБ.
Мужчина признал свою вину. Уголовное дело против него направлено в Михайловский районный суд. Ожидать приговора Губин будет, находясь под стражей. За хранение наркотического средства в крупном размере ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Материалы по теме
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей