Жителю Михайловского района за заготовку марихуаны грозит 10 лет тюрьмы

Прокуратура Волгоградской области обвинила в незаконном хранении марихуаны 45-летнего жителя поселка Реконструкция Михайловского района Дмитрия Губина.

В августе прошлого года мужчина заготовил для себя более 1,8 кг марихуаны из дикорастущей конопли. Кроме того, сохранил около килограмма наркотического растения.

«Позднее, упаковав наркотические вещества в полиэтиленовые пакеты, Губин спрятал их в различных местах», - рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

В январе этого года наркотики были изъяты у Губина сотрудниками ФСБ.

Мужчина признал свою вину. Уголовное дело против него направлено в Михайловский районный суд. Ожидать приговора Губин будет, находясь под стражей. За хранение наркотического средства в крупном размере ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Материалы по теме