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В Волгограде водитель «Лады»» проехал на красный свет и повредил 4 машины
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Sovet 26.04.2017 800x600
В Волгограде водитель «Лады»» проехал на красный свет и повредил 4 машины
Сегодня, 11:24ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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