В Волгограде водитель «Лады»» проехал на красный свет и повредил 4 машины

В Советском районе Волгограда произошла авария с участием пяти легковых машин.

Накануне примерно в 15.45 на проспекте Университетский на светофоре произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-21104» и «Nissan Primera». После чего «Лада» наехала на три стоявшие на встречке легковушки.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 33-летний водитель «ВАЗа» пытался проехать на запрещающий сигнал светофора, направляясь в сторону Ворошиловского района, и врезался в иномарку. Выехав на встречную полосу, отечественная машина зацепила стоявшие «ВАЗ -2110», «Mercedes-Benz» и «Nissan Maxima».

В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ-21104» был госпитализирован с травмой головы.

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