В Серафимовичском районе школьник до смерти надышался газом из баллона

В Серафимовичском районе Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели 16-летнего подростка.

Тело школьника было обнаружено в минувшую среду в одном из частных домовладений хутора Теркин.

Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, мальчик скончался вечером в доме своего приятеля. Несовершеннолетние и их одноклассница взяли из кухни бытовой баллон и стали по очереди дышать природным газом с целью одурманивания.

В какой-то момент 16-летнему парню стало плохо. Одноклассники не смогли привести его в чувство и вызвали «скорую помощь». Прибывшие медики констатировали смерть школьника.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.