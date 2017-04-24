В Краснооктябрьском районе во время буксировки разбилась иномарка
Сегодня, 11:57ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Из-за разрыва гибкой сцепки «Daewoo Nexia» разбилась о металлическую конструкцию
Происшествие произошло накануне в пятом часу вечера, когда иномарку буксировала в Дзержинский район такая же машина.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, напротив дома №151 по улице Менеделева произошел разрыв гибкой сцепки, и буксируемый автомобиль врезался в металлическую конструкцию.
В результате ДТП пострадал находившийся в машине 29-летний водитель. Молодой человек получил травмы и был доставлен в больницу.
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