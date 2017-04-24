В Краснооктябрьском районе во время буксировки разбилась иномарка

Из-за разрыва гибкой сцепки «Daewoo Nexia» разбилась о металлическую конструкцию

Происшествие произошло накануне в пятом часу вечера, когда иномарку буксировала в Дзержинский район такая же машина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, напротив дома №151 по улице Менеделева произошел разрыв гибкой сцепки, и буксируемый автомобиль врезался в металлическую конструкцию.

В результате ДТП пострадал находившийся в машине 29-летний водитель. Молодой человек получил травмы и был доставлен в больницу.

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