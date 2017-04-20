В Котельниково будут судить водителя «Лады» за гибель женщины с ребенком

Сотрудники главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области обвинили в совершении смертельного ДТП в Котельниковском районе 21-летнего водителя автомобиля «ВАЗ-210540».

Дорожная трагедия произошла 20 сентября прошлого года на 139 километре региональной автодороги «Волгоград-Октябрьский–Котельниково–Зимовники–Сальск».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, молодой житель Светолярского района, управляя «Ладой», выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Volkswagen Passat».

В результате столкновения в «Ладе» погибли пассажиры – 22-летняя женщина и ее годовалый ребенок. Кроме того, пострадал также находившийся в салоне 2-летний мальчик. Его с травмами доставили в больницу.

Уголовное дело против водителя отечественного автомобиля, по вине которого погибли люди, передано в суд Котельниковского района. Молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы.

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