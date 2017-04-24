В Клетском районе учащиеся техникума ночью обокрали продуктовый магазин

В отдел полиции Клетского района с заявлением о краже обратилась индивидуальный предприниматель.

Женщина рассказала, что в принадлежащий ей магазин ночью, сорвав навесной замок на двери запасного входа, проникли неизвестные. Из торгового помещения были похищены продукты питания, сигареты, спиртные напитки и денежные средства в сумме 500 рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемых в краже. Ими оказались трое учащихся техникума в возрасте 16, 17 и 18 лет.