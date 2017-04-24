В Клетском районе учащиеся техникума ночью обокрали продуктовый магазин
Сегодня, 12:29ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: astrakhan-24.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В отдел полиции Клетского района с заявлением о краже обратилась индивидуальный предприниматель.
Женщина рассказала, что в принадлежащий ей магазин ночью, сорвав навесной замок на двери запасного входа, проникли неизвестные. Из торгового помещения были похищены продукты питания, сигареты, спиртные напитки и денежные средства в сумме 500 рублей.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемых в краже. Ими оказались трое учащихся техникума в возрасте 16, 17 и 18 лет.
В содеянном молодые люди сознались. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей