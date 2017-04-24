В Кировском районе задержали директора управкомпании за хищение 9 млн

В Волгограде полицейские выявили факт хищения крупной суммы денег руководством одной из управляющих компаний Кировского района.

Оперативники установили, что в период с января 2013 по октябрь 2015 года руководитель УК заключал фиктивные договоры на оказание услуг по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов и содержанию придомовых территорий. Действуя через аффилированные организации, он похитил более 9 миллионов рублей, которые поступали от жителей за оплату коммунальных услуг, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Тем самым его действиями нанесен крупный ущерб ресурсоснабжающим предприятиям региона, которые не получили предназначенную им оплату от населения, отметили в областном управлении полиции.

По факту мошенничества уже возбуждено уголовное дело. Ход его расследования взят под личный контроль руководством Главка.