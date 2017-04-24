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В Кировском районе задержали директора управкомпании за хищение 9 млн
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На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Кировском районе задержали директора управкомпании за хищение 9 млн
Сегодня, 19:07ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: profi-news.ru
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