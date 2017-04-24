В Камышине оштрафовали двух водителей, не пропускавших «скорую помощь»

Накануне в городе Камышине автоинспекторы совместно со станцией скорой медицинской помощи провели профилактическое мероприятие «Спецсигнал».

Целью рейда стало выявление водителей, которые не предоставляют преимущество в движении спецмашинам с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом.

Как сообщили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД «Камышинский», во время мероприятия были остановлены два водителя, которые не пропускали на дороге «скорую помощь», игнорируя ее сигналы.

Оба нарушителя привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст.12.17 КоАП РФ.

Кстати, этой статьей предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей, либо лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

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