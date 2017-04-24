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В Камышине оштрафовали двух водителей, не пропускавших «скорую помощь»
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Камышине оштрафовали двух водителей, не пропускавших «скорую помощь»
Сегодня, 15:13ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-службы МО МВД России "Камышинский"/ камышинский.34.мвд.рф
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