В Дзержинском районе рано утром сгорел строительный бульдозер
Сегодня, 09:29ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: polit74.ru
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В четверг, 27 апреля, в Дзержинском районе Волгограда загорелся стоявший на шоссе Авиаторов бульдозер ДЗ-171.
Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 4-12.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, у строительной машины 1990 года выпуска горела обшивка кабины. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.
Во время происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
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