В Дзержинском районе рано утром сгорел строительный бульдозер

В четверг, 27 апреля, в Дзержинском районе Волгограда загорелся стоявший на шоссе Авиаторов бульдозер ДЗ-171.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 4-12.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, у строительной машины 1990 года выпуска горела обшивка кабины. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.