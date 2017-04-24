Смертельное ДТП в Волжском: люди вылетали из машин

Последствия удара были плачевные. Иномарку закрутило и буквально выбросило к трамвайным путям, к счастью, в этот момент электротранспорта там не было. «Лада» после столкновения так же стала неуправляемой. В этот момент из салона отечественной легковушки на проезжую часть вылетела 19-летняя девушка.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, она скончалась от полученных травм на месте. Еще одна девушка, находящаяся в «Гранте», и 66-летний водитель иномарки, госпитализированы.
Обстоятельства и виновник ДТП, а также личность погибшей устанавливаются. По предварительным данным, «Лада» вылетела на встречку, а погибшая девушка не была пристегнута ремнем безопасности. Спидометр одной из машин застыл на отметке 110 км/час.