Полицейские обнаружили наркопритон в одной из квартир в центре Волгограда

В Волгограде сотрудники полиции ликвидировали очередной наркопритон, который был обнаружен в Центральном районе.

Его в своей квартире устроил 37-летний безработный волгоградец. Получая в качестве вознаграждения спиртные напитки, мужчина пускал к себе домой наркозависимых граждан.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе обыска жилого помещения оперативники изъяли ацетилированный опий.

Владелец квартиры сознался в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за содержание притонов для потребления наркотических средств. Максимальным наказанием за это является лишение свободы на срок до 4 лет.

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