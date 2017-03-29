Полицейские обнаружили наркопритон в одной из квартир в центре Волгограда
Сегодня, 16:35ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: newsregions.ru
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В Волгограде сотрудники полиции ликвидировали очередной наркопритон, который был обнаружен в Центральном районе.
Его в своей квартире устроил 37-летний безработный волгоградец. Получая в качестве вознаграждения спиртные напитки, мужчина пускал к себе домой наркозависимых граждан.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе обыска жилого помещения оперативники изъяли ацетилированный опий.
Владелец квартиры сознался в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за содержание притонов для потребления наркотических средств. Максимальным наказанием за это является лишение свободы на срок до 4 лет.
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