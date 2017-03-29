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Полицейские обнаружили наркопритон в одной из квартир в центре Волгограда
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На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Полицейские обнаружили наркопритон в одной из квартир в центре Волгограда
Сегодня, 16:35ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: newsregions.ru
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