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Под Волгоградом водолазы ищут утонувшего депутата Иловлинской гордумы
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Под Волгоградом водолазы ищут утонувшего депутата Иловлинской гордумы
Сегодня, 14:49ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: mamadysh-rt.ru
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