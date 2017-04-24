Под Волгоградом водолазы ищут утонувшего депутата Иловлинской гордумы

48-летний мужчина отдыхал на местной турбазе, после чего уже поздним вечером сел в свой автомобиль «УАЗ», но до дома не доехал. При исследовании маршрута депутата на одном из участков дороги, которая проходит вплотную к обрыву реки Дон, были обнаружены следы протекторов шин автомобиля. «УАЗ» депутата, предположительно, упал в реку.
Как сообщил корреспонденту агентства «НовостиВолгограда.ру» директор ГКУ ВО «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» Илья Будиловский, накануне в его ведомство от следователей поступила заявка на проведение поисковых работ в реке Иловля. Сегодня туда отправился отряд из четырех водолазов, которые в данный момент уже совершили несколько погружений. Известно, что в районе поисков глубина относительно небольшая – от 2 до 10 метров. Пока следов пропавшего мужчины или его машины обнаружить не удалось.
В Иловлинском СО СУ СКР региона нам подтвердили информацию об исчезновении Леонида Емельяненкова и сообщили, что по этому поводу проводится проверка. До обнаружения тела депутата говорить о его гибели преждевременно, заявили следователи.