Под Волгоградом на Пасху кусок сала убил мужчину

Праздничное застолье в честь Пасхи завершилось для 45-летнего жителя Фролово трагически.

16 апреля мужчина пришел к своей троюродной сестре, поздравил ее семью и вместе с мужем последней уселся за стол. В качестве угощения были предложены различные закуски, в том числе отложенное до конца поста сало, а горячительным, по традиции, для селян выступала самогонка.

После нескольких тостов, гость, видимо, потерял бдительность и не захотел утруждать себя разрезанием крупного куска сала. Его размер, как позже установят эксперты, составлял 8 на 4 сантиметра, и мужчина по неизвестной причине, даже не разжевав его, проглотил. Закуска пошла, что называется, «не в то горло» и попала на голосовые связки, а затем перекрыла пищевод и лишила подавившегося возможности дышать. Мужчина умер от удушья спустя несколько минут.