Обманывавшую волгоградцев гражданку Украины отправили в колонию на 5 лет

Одна из основательниц печально известной компании «ГлобалРесурс» в Волгограде, гражданка Украины Виктория Гусейнова проведет ближайшие пять лет в колонии.

Еще в декабре Центральным районным судом Волгограда она была признана виновной в особо крупном мошенничестве.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора области Ольга Токарева, в 2014 году Гусейнова с двумя знакомыми организовали в Волгограде ООО «ГлобалРесурс» для выдачи кредитов населению. В офисе компании под названием «Гипермаркет кредитов» тем, кто нуждался в получении займа, предлагалось перечислить на расчетный счет 10% от требуемой суммы. После этого отводилось время на принятие решения об активации займа. На самом деле Гусейнова с сообщниками просто забирали деньги себе.

«Таким способом в период с декабря 2014 года по март 2015 года им удалось получить от 169 граждан денежные средства в размере свыше 4 млн. 700 тыс. рублей. Хотя ни один из потерпевших так и не дождался выдачи кредита, несколько человек в надежде на его получение начали оплачивать первые взносы в счет погашения несуществующей задолженности», – сообщила информационному агентству Токарева.

В марте 2015 года Гусейнова собиралась уже покинуть нашу область, но была задержана сотрудниками правоохранительных органов. А вот двум ее сообщникам удалось скрыться. Сейчас они находятся в федеральном розыске.

Не признав свою вину, Гусейнова решила обжаловать приговор суда первой инстанции. Однако облсуд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. В итоге приговор мошеннице вступил в законную силу.

Материалы по теме