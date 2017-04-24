На юге Волгограда в автобусе разбила голову 80-летняя пассажирка

Пенсионерку пришлось госпитализировать после падения в резко затормозившем автобусе

Пожилая женщина серьезно ударилась головой, упав в салоне во время торможения машины.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло накануне в 16.30 в Красноармейском районе Волгограда. Двигаясь по пр. Столетова напротив дома №16а водитель автобуса экстренно затормозил, из-за чего пенсионерка, не удержавшись, упала на пол.

В результате женщина получила травму головы, и ее пришлось госпитализировать в больницу.