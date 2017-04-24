Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
На юге Волгограда в автобусе разбила голову 80-летняя пассажирка
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%81
На юге Волгограда в автобусе разбила голову 80-летняя пассажирка
Сегодня, 14:15ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: pp.vk.me
Читайте
также
Суд вынес постановление об аресте подсудимого Олега Михеева
В Волгограде женщина укусила насильника и выбежала голой на улицу
Будь счастлива и ... худей!