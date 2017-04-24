На юге Волгограда в автобусе разбила голову 80-летняя пассажирка
Сегодня, 14:15ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: pp.vk.me
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Пенсионерку пришлось госпитализировать после падения в резко затормозившем автобусе
Пожилая женщина серьезно ударилась головой, упав в салоне во время торможения машины.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло накануне в 16.30 в Красноармейском районе Волгограда. Двигаясь по пр. Столетова напротив дома №16а водитель автобуса экстренно затормозил, из-за чего пенсионерка, не удержавшись, упала на пол.
В результате женщина получила травму головы, и ее пришлось госпитализировать в больницу.
Напомним, это уже не первый инцидент, в которых получают травмы пассажиры городских автобусов. ИА «НовостиВолгограда.ру» накануне сообщало о двух таких случаях, когда травмы получили мужчина 90 лет и 24-летний парень.
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