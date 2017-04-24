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На проспекте Жукова «Ауди» перевернулась и застыла на крыше
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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На проспекте Жукова «Ауди» перевернулась и застыла на крыше
Сегодня, 13:33ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: Виктория Ригерт/ соцсети
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