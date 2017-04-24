На проспекте Жукова «Ауди» перевернулась и застыла на крыше
Сегодня, 13:33ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: Виктория Ригерт/ соцсети
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Серьезное ДТП произошло около 11 часов утра в Дзержинском районе Волгограда недалеко от поворота на Качинский рынок. «Ауди А5» с московскими номерами столкнулось с отечественной легковушкой.
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Фото: Виктория Ригерт, соцсети
От удара иномарка потеряла управление, перевернулась и прямо посередине проезжей части осталась лежать на крыше. Ее водитель, можно сказать, «родился в рубашке» - по предварительным данным, у него только легкие ссадины. Второму участнику ДТП госпитализация также не понадобилась.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Сразу же после оформления ДТП машины увезет эвакуатор. Сейчас же, как сообщают пользователи соцсетей, из-за перекрытых трех из четырех полос на проспекте Жукова большая пробка в сторону центра.
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