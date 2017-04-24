На проспекте Жукова «Ауди» перевернулась и застыла на крыше

Серьезное ДТП произошло около 11 часов утра в Дзержинском районе Волгограда недалеко от поворота на Качинский рынок. «Ауди А5» с московскими номерами столкнулось с отечественной легковушкой.

Фото: Виктория Ригерт, соцсети

От удара иномарка потеряла управление, перевернулась и прямо посередине проезжей части осталась лежать на крыше. Ее водитель, можно сказать, «родился в рубашке» - по предварительным данным, у него только легкие ссадины. Второму участнику ДТП госпитализация также не понадобилась.