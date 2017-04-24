Две несовершеннолетние девушки, пропавшие под Волгоградом, найдены живыми

Две подружки, учащиеся 7-го и 8-го классов Липовской СОШ Ольховского района, Анастасия Ахатова и Виктория Лакиза ушли из дома накануне вечером, сказав родителям, что идут гулять.

Сотовых телефонов у девушек не было. Родные школьниц начали подозревать неладное еще вчерашним вечером, самостоятельно обошли все свое небольшое село, но следов девушек не нашли. В полицию родители пропавших обратились сегодня утром.

Весь личный состав Отделения МВД России по Ольховскому району был поднят по тревоге, розыскные мероприятия шли весь день. Были опрошены родственники, учителя, одноклассники и друзья школьниц, обследована территория села, находящиеся там постройки. Как сообщили корреспонденту «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, в поисках было задействовано более 160 правоохранителей. К счастью, история завершилась хэппи-эндом. Около 19-00 правоохранители нашли девушек в лесном массиве в нескольких километрах от родного села. Ушли туда школьницы сознательно, мотивы их поступка сейчас выясняют полицейские.