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Две несовершеннолетние девушки, пропавшие под Волгоградом, найдены живыми
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Две несовершеннолетние девушки, пропавшие под Волгоградом, найдены живыми
Сегодня, 19:52ПроисшествияАвтор: Виталий Кошелев
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