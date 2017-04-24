Для поисков пропавшего ихтиолога необходимы глубоководные эхолоты

Поиски 27-летнего ихтиолога Павла Бурдина, который в полдень 23 апреля отправился на моторной лодке в акваторию Волгоградского водохранилища и пропал, выходят на новую стадию.

Работа водолазов на протяжении вот уже трех дней не дает никаких результатов. Поисковые мероприятия осложняет начавшийся сброс воды и сильное течение, которое могло унести предположительно утонувшего ихтиолога до самой Волжской ГЭС. В этом случае вероятность найти тело минимальная. Но пока следователи, которые проводят проверку по факту исчезновения Павла Бурдина, пытаются испробовать все варианты.

Как сообщил корреспонденту «НовостиВолгограда.ру» и.о. руководителя Дубовского СО СУ СКР по Волгоградской области Алим Гешев, в данный момент готовится обращение к жителям региона, в котором следователи просят откликнуться владельцев эхолотов, способных работать на глубине несколько десятков метров. Это оборудование поможет буквально отсканировать рельеф дна водохранилища на отдельно взятом участке. Как выяснилось, глубина в месте исчезновении мужчины достигает 40 метров и на такую глубину водолазы ГКУ ВО «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» погрузиться просто не могут.

Некоторые СМИ сообщили о привлечении к поискам волонтеров «ВолгоСпас», но руководитель организации Лариса Селянинова корреспонденту агентства «НовостиВолгограда.ру» эту информацию опровергла. По ее словам, изначально пост о розыске Павла Бурдина был размещен в обращении другой организации – общественного поискового отряда «Лиза Алерт», деятельность которого координируется из Москвы. Что же касается волонтеров, то они могут помочь разве что в исследовании береговой линии.

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