29-летний житель Ворошиловского района надругался над тремя детьми
Сегодня, 20:40ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: ptzgovorit.ru
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В Ворошиловском районе города Волгограда полицейские задержали 29-летнего местного жителя, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей.
Уже установлено два эпизода преступной деятельности педофила, жертвами которого стали школьники в возрасте 9 и 13 лет, а также 7-летний ребенок, посещающий детский сад. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая.
Она сообщила, что, по данным следствия, в апреле этого года подозреваемый днем выискивал в районе мальчиков без сопровождения взрослых. Затем он отводил детей в безлюдные места, чтобы надругаться над ними.
В настоящее время выясняются обстоятельства совершенных преступлений. Решается вопрос о заключении насильника под стражу. В ходе первого допроса свою вину в содеянном злоумышленник полностью признал.
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