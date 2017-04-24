29-летний житель Ворошиловского района надругался над тремя детьми

В Ворошиловском районе города Волгограда полицейские задержали 29-летнего местного жителя, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей.

Уже установлено два эпизода преступной деятельности педофила, жертвами которого стали школьники в возрасте 9 и 13 лет, а также 7-летний ребенок, посещающий детский сад. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Она сообщила, что, по данным следствия, в апреле этого года подозреваемый днем выискивал в районе мальчиков без сопровождения взрослых. Затем он отводил детей в безлюдные места, чтобы надругаться над ними.