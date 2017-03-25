В Жирновске судебный пристав присвоила 140 тысяч рублей должника

Прокуратура Волгоградской области обвинила бывшего ведущего специалиста-эксперта (дознавателя) Жирновского районного отдела судебных приставов Зухру Ибрагимову в превышении должностных полномочий, служебном подлоге, а также присвоении денег должника.

Как выяснили следователи, еще весной прошлого года Ибрагимова изготовила подложные постановления о совершении ряда исполнительных действий, используя автоматизированную систему АИС ФССП России.

Также она отменила меры по запрету на регистрационные действия в отношении имущества должника, подписавшись от имени другого судебного пристава-исполнителя. Ложный документ Ибрагимова предоставила в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области. В итоге должник смог продать свою квартиру, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.

Кроме того, в июне 2016 года Ибрагимова, получив от должника более 140 тысяч рублей, не стала перечислять их взыскателю через депозитный счет Федерального казначейства, а забрала себе.

Расследование уголовного дела против Ибрагимовой проводилось региональным СУ СК России по Волгоградской области. Свою вину бывший пристав не признала.

В настоящее время дело передано в Жирновский районный суд. Обвиняемую по трем статьям Уголовного кодекса ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

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