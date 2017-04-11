В Волгограде укушенному насильнику-гастарбайтеру предъявили обвинение

Сегодня, 26 апреля, следователи СО по Ворошиловскому району Волгограда СУ СКР региона предъявили обвинение 46-летнему гражданину Узбекистана, подозреваемому в насильственных действиях сексуального характера в отношении жительницы Волгограда.

Напомним, 19 апреля 45-летняя жительница Волгограда, работающая фармацевтом, позвонила по объявлению о покупке дивана. Мебельщик предложил ей встретиться с глазу на глаз. Офисом оказалась постройка на ул. Неждановой в Ворошиловском районе Волгограда, а продавцом - гастарбайтер из Узбекистана, который трудился разнорабочим и подрабатывал в мебельном цехе. После записи требуемых размеров дивана, рабочий предложил скрепить договор рюмкой коньяка. Заказчица на свою беду согласилась, что было воспринято гастарбайтером как намек на симпатию, и он, избив, попытался изнасиловать гостью различными способами, но ни один из них мужчине не удался. Более того, жертва сумела укусить насильника за его «главное оружие» и, воспользовавшись моментом, нагая выбежала на улицу в поисках помощи.