В Волгограде 90-летний пенсионер повредил голову в «ЛиАЗе»
Сегодня, 11:35ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: tverigrad.ru
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Престарелый мужчина получил травму головы во время падения в салоне автобуса, принадлежащего Волгоградскому автобусному парку.
ЧП произошло накануне в Кировском районе Волгограда. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в час дня 36-летний водитель автобуса ехал в сторону Советского района. Напротив дома №28 по улице 64-й Армии он слишком резко затормозил.
Находившийся в салоне среди других пассажиров пенсионер не удержался и упал, сильно ударившись головой. С места происшествия мужчину доставили в больницу.
Подобное ЧП произошло пятью часами позже в Центральном районе города. Из-за резкого торможения водителя автобуса получил травмы 24-летний мужчина. Он был вынужден также обратиться к врачам.
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