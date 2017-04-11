В Волгограде 90-летний пенсионер повредил голову в «ЛиАЗе»

Престарелый мужчина получил травму головы во время падения в салоне автобуса, принадлежащего Волгоградскому автобусному парку.

ЧП произошло накануне в Кировском районе Волгограда. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в час дня 36-летний водитель автобуса ехал в сторону Советского района. Напротив дома №28 по улице 64-й Армии он слишком резко затормозил.

Находившийся в салоне среди других пассажиров пенсионер не удержался и упал, сильно ударившись головой. С места происшествия мужчину доставили в больницу.