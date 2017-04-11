В старой части Волжского на встречной полосе столкнулись две иномарки
Сегодня, 10:07ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В минувший вторник в городе Волжском в ДТП с участием двух иномарок – «Mitsubishi Outlander» и «Daewoo Nexia» – пострадали два человека.
Авария произошла около пяти часов вечера напротив дома №38 по проспекту Ленина.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 62-летний водитель внедорожника, направлявшийся в сторону улицы Гайдара, при повороте налево столкнулся с автомобилем «Daewoo Nexia».
В результате ДТП во второй иномарке травмы получили 19-летний водитель и его 20-летняя пассажирка. Оба доставлены в больницу.
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