В старой части Волжского на встречной полосе столкнулись две иномарки

В минувший вторник в городе Волжском в ДТП с участием двух иномарок – «Mitsubishi Outlander» и «Daewoo Nexia» – пострадали два человека.

Авария произошла около пяти часов вечера напротив дома №38 по проспекту Ленина.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 62-летний водитель внедорожника, направлявшийся в сторону улицы Гайдара, при повороте налево столкнулся с автомобилем «Daewoo Nexia».

В результате ДТП во второй иномарке травмы получили 19-летний водитель и его 20-летняя пассажирка. Оба доставлены в больницу.

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