В Михайловке начальник ЗАГСа требовала откаты от свадебного музыканта

Следователи установили 13 случаев получения должностным лицом взяток от местного предпринимателя

Михайловский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело против 53-летней чиновницы, которая требовала «откаты» от местного предпринимателя, оказывающего услуги по музыкальному сопровождению торжественных церемоний.

Как рассказала агентству «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СК России по региону Наталия Куницкая, около года назад чиновница предложила местному предпринимателю подработку с условием, что он станет ей платить от 350 до 450 рублей за каждую церемонию. Уже установлено 13 случаев получения должностным лицом взяток.

«Следствие не исключает, что будут выявлены дополнительные эпизоды получения начальником городского отдела ЗАГС взяток, поскольку, по предварительным подсчетам, за указанный период времени около 500 молодоженов воспользовались платной услугой музыканта», – сообщила Куницкая.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Свою вину чиновница признала полностью. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.