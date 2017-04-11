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В Михайловке начальник ЗАГСа требовала откаты от свадебного музыканта
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На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Михайловке начальник ЗАГСа требовала откаты от свадебного музыканта
Сегодня, 16:13ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: svadba.pro
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