В Красноармейском районе на перекрестке в ДТП попали два «Форда»
Сегодня, 12:19ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В минувший вторник в Красноармейском районе Волгограда при столкновении двух автомобилей «Ford Focus» пострадала 27-летняя девушка.
Авария случилась в 16-30 на улице Удмуртской, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Согласно полицейской сводке, 36-летняя автоледи на пересечении неравнозначных дорог напротив дома №95 не дала проехать другой иномарке и врезалась в нее.
В результате ДТП 27-летняя пассажирка второго автомобиля получила травму головы и была отправлена в больницу.
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