В Красноармейском районе на перекрестке в ДТП попали два «Форда»

В минувший вторник в Красноармейском районе Волгограда при столкновении двух автомобилей «Ford Focus» пострадала 27-летняя девушка.

Авария случилась в 16-30 на улице Удмуртской, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Согласно полицейской сводке, 36-летняя автоледи на пересечении неравнозначных дорог напротив дома №95 не дала проехать другой иномарке и врезалась в нее.

В результате ДТП 27-летняя пассажирка второго автомобиля получила травму головы и была отправлена в больницу.

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