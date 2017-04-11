Облсуд не стал смягчать приговор директору УК, похитившему 23 миллиона

Краснооктябрьский районный суд 9 августа прошлого года приговорил директора управкомпании к 6 годам колонии общего режима.
Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева, в период с 1 сентября 2012-го по 31 мая 2014 года по указанию Матиенко ООО «Жилье-46» не в полном объеме перечисляло поставщику энергоресурсов деньги, поступавшие от населения за коммунальные услуги. В результате МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» не получило свыше 17 млн. 600 тыс. рублей.
А в период с апреля 2012-го по сентябрь 2014 года Матиенко ежемесячно на основании фиктивных договоров перечислял деньги из коммунальных платежей подконтрольным фирмам за якобы проведенные ремонтные работы. Фактически ничего не делалось, а средства Матиенко обналичивал и тратил по своему усмотрению. В этом случае ущерб МУП «ВКХ» превысил 5 млн. 480 тыс. рублей.
После проверки, проведенной городской прокуратурой, против директора управкомпании было возбуждено уголовное дело.
Сам Матиенко вину не признал, а первоначальный приговор оспорил в апелляционном порядке. Но так как областной суд не стал менять наказание, приговор с сегодняшнего дня вступил в законную силу.