Облсуд не стал смягчать приговор директору УК, похитившему 23 миллиона

В среду, 26 апреля, Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор в отношении бывшего директора управляющей компании «Жилье-46» Дениса Матиенко, осужденного за хищение 23 миллионов рублей.

Краснооктябрьский районный суд 9 августа прошлого года приговорил директора управкомпании к 6 годам колонии общего режима.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева, в период с 1 сентября 2012-го по 31 мая 2014 года по указанию Матиенко ООО «Жилье-46» не в полном объеме перечисляло поставщику энергоресурсов деньги, поступавшие от населения за коммунальные услуги. В результате МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» не получило свыше 17 млн. 600 тыс. рублей.

А в период с апреля 2012-го по сентябрь 2014 года Матиенко ежемесячно на основании фиктивных договоров перечислял деньги из коммунальных платежей подконтрольным фирмам за якобы проведенные ремонтные работы. Фактически ничего не делалось, а средства Матиенко обналичивал и тратил по своему усмотрению. В этом случае ущерб МУП «ВКХ» превысил 5 млн. 480 тыс. рублей.

После проверки, проведенной городской прокуратурой, против директора управкомпании было возбуждено уголовное дело.